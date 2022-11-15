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澤倫斯基：俄蓄意摧毀赫松關鍵基礎設施

2022/11/15 14:59
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天親訪剛從俄羅斯手中收復的赫松（Kherson），隨後在例行演說中表示，俄軍摧毀了赫松地區「所有關鍵基礎設施」。

法新社報導，澤倫斯基表示，「在冬季來臨之前，俄羅斯占領者摧毀了所有關鍵基礎設施」，還說赫松市和赫松州「所有重要設施都被埋地雷」。

澤倫斯基接著表示，赫松「沒電、沒通訊、沒網路、也沒電視」，並說「這些占領者蓄意摧毀了一切」。

澤倫斯基說：「這就是俄羅斯插旗的意義─徹底毀滅。」他承諾要讓百姓恢復正常生活。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，供應服務給赫松州整個右岸和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）大片地區的關鍵能源基礎設施，都被俄羅斯摧毀了。

國家能源公司執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）說：「自11月6日以來，赫松收復區大部分都沒電…我們正盡最大努力盡快復電。」

烏克蘭南部城市赫松是俄軍先前唯一占領的烏克蘭州級首府，烏軍奪回赫松，對俄方攻勢是一大打擊。

澤倫斯基今天走訪赫松時說，這座城市的光復是「戰爭結束的開端」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111115

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