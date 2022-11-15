APEC年會將登場 莊碩漢：台灣平等參與 實質交流可期

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（中央社記者曾智怡曼谷15日電）睽違近3年，APEC實體年會本週泰國曼谷登場，駐泰代表莊碩漢今天表示，今年主辦國泰國給予台灣團國賓級的對待，他認為，「先確保平等參與，實質交流就會產生」，又逢供應鏈重組關鍵時刻，台灣站在浪頭上，各方交流成果可期。

今年APEC年會主題為「開放、連結、平衡」，主辦國為泰國，莊碩漢晚間接受訪問表示，近幾個月觀光、森林、婦女、中小企業、財政等6、7個部長團，台灣皆參與，且「泰國希望做一個好的東道主」，給予台灣團國賓級的對待，前導車、主賓車、隨員車等一應俱全，對泰方安排非常滿意，也期待台灣對APEC會議有所貢獻。

不過，因俄烏戰爭影響，莊碩漢坦言，大家各執立場，此次應很難形成共識決，例如財長會議本想通過控制通膨共同責任也未果，但泰國仍希望通過其致力推動的「生物、循環及綠色（BCG）經濟模式」。

莊碩漢表示，泰國BCG主軸和台灣六大核心產業政策相當一致，可說是英雄所見略同，且泰國發展工業4.0，積極提倡高科技、電動車等產業，不但有雄心壯志，和台灣的合作也非常多，例如鴻海近日前來舉行破土典禮，首期投資即達10億美金，台灣也是上半年外國直接投資泰國第一大來源。

莊碩漢進一步說，顯然泰國已準備好因應全球變化，又逢中美貿易戰後供應鏈重組趨勢，加上台灣新南向政策，「正好在浪頭之上」，雙方皆有非常有遠見的政策引領發展。

他透露，本屆許多部長級會議都有提到，台灣半導體產業是世界矚目，幾乎是主宰，短期內他國無法超越；除半導體之外，各產業交流都非常密切，各國也希望和台灣碰面互動，實質交流很重要，「先確保平等參與，有這個『確保』之後，實質交流就會產生」，成果可期。

莊碩漢說，經濟發展的利益是全世界共同語言，跨越政治跨越一切，今年各經濟體在難得的國際平台實體會面，「也許很難有一個聯合公報，但大家交換意見，成果將會是豐碩的」，對台灣成果也不容小覷。（編輯：潘羿菁）1111115