APEC歡迎晚宴星級主廚操刀 食材呈現泰國特色

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）APEC領袖會議即將登場，泰國政府找來米其林星級大廚擔任歡迎晚宴的主廚，晚宴的菜單呈現泰國北部、東北、中部和南部不同地區特色，食材完全取自泰國本地，符合低碳永續的目標。

亞太經濟合作會議經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）將於11月18和19日在曼谷登場，共有來自21個會員體的領袖或代表與會，泰國政府在17日舉行歡迎晚宴，將有約300名領袖代表和各國官員與會。

為了讓各國領袖認識泰國菜餚，泰國政府將晚宴主題訂為永續泰式美食（Sustainable Thai Gastronomy），並邀請米其林星級廚師丘波（Chumpol Jangprai）擔任歡迎晚宴的主廚。丘波在曼谷經營的餐廳R-Haan擁有米其林二星的殊榮。

這項重責大任讓丘波想破頭腦設計菜單，要讓各國領袖們對泰國菜留下深刻印象，丘波選擇了能夠代表泰國各地特色的菜餚，開胃菜有代表泰國中部的冬蔭口味河蝦餅，代表北部的泰北雞腿麵，代表東北部的碳烤和牛佐泰式辣醬，以及代表南部的泰南風味醃烤雞。

不只菜餚充滿泰國特色，丘波團隊選用的食材也都是泰國自產，例如來自普吉島的彩虹龍蝦，來自南部也拉府的勿洞雞（Betong Chicken），來自南部陶公府的鮭魚，來自東北呵叻府的和牛，來自大城府的巨大河蝦以及來自清邁由皇家計畫製作的魚子醬。

此外還有泰國自產蔬菜製作的泰式沙拉，主菜是泰國自產牛肉製作的瑪沙曼咖喱，普吉島的石斑魚搭配茉莉香米以及9種糙米，甜點和水果也都是泰國自產食材製作。

丘波接受中央社記者採訪時表示，菜單的設計符合泰國政府力推的生物、循環、綠色（BCG）概念，也代表著永續農業和永續經濟，晚宴的菜餚只用泰國自產的農漁產品，不用進口的，這一方面，這代表著泰國農業自給自足，因此什麼食材都能取得。

要招待這麼多各國領袖，對丘波最困難的部分就是食物安全，他說，食安不能妥協，他的團隊選擇最好最新鮮的食材，而且在最短時間內完成，有些比較費工的餐點從72小時前要開始製作。（編輯：韋樞/黃自強）1111116

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議於11月18和19日在曼谷登場，歡迎晚宴的菜單呈現泰國特色，且完全取材自泰國，如圖中的魚子醬搭配炸過的塔皮，魚子醬來自清邁。（泰國外交部提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年11月16日