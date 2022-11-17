日本疫情進入第8波 新增病例連2週居全球之冠

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本專家認為全國已進入第8波COVID-19疫情。根據世界衛生組織（WHO）最新疫情統計，日本在11月7日到13日共新增50萬3766例確診病例，較前一週增加約25%，連2週居全球之冠。

日本共同社報導，韓國以單週新增35萬例確診病例居第2、美國以28萬例排名第3。

在新增死亡病例部分，美國以單週2323例居冠、日本以552例次之、俄羅斯以436例排名第3、中國以410例排第4名。

全球單週新增確診病例先前呈現持續減少趨勢，但這次較前一週略微增加2%。由於北半球將進入冬季，民眾待在密閉空間的機會增加，世衛組織呼籲徹底採取確保通風良好及保持社交距離等基本防疫對策。

富士新聞網報導，日本醫師會11月16日舉行例行記者會，面對日本各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又起，日本醫師會常任理事釜萢敏說：「不得不認為新一波（第8波）疫情已經開始」。

釜萢說，有關疫情流行的「波」並沒有明確定義，在過去疫情流行期間，若新增確診病例降到最少之後再開始增加，「大多被認為是新一波疫情的開始」。

因此，他說，今年10月11日的新增確診病例減少，後來開始持續增加，「認為出現新一波疫情應是適當的」。

日本政府厚生勞動省表示，全國11月16日共新增10萬7186例確診病例，連續兩天新增逾10萬例。東京都也連續2天新增逾萬例。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111117