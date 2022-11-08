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日本疫情反彈入冬恐迎第8波 官方籲接種疫苗

2022/11/8 12:29
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現反彈，專家認為第8波疫情接近的徵兆持續增強，政府官員除呼籲民眾接種疫苗，也希望民眾預先採購快篩試劑及常備藥品。

日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信今天在內閣會議後記者會上說，雖然日本各地疫情狀況各異，但已在北海道及東北地方等地看到確診病例增加的情況。

他說，雖然有必要基於本週召集的專家會議所做評估進行因應，但顧及目前疫情擴大可能導致第8波疫情，所以該做的事現在就必須先進行部署。

加藤除呼籲民眾接種疫苗外，也希望民眾提前採購快篩試劑及退燒藥等常備藥品。

日本內閣官房長官松野博一說，目前的疫情擴大如果繼續下去，有可能導致全國性感染擴散，日本政府會在關注社會經濟活動復甦造成人際接觸增加等，對感染現狀帶來影響的同時，臨深履薄持續關注疫情動向。

根據日本政府厚生勞動省統一公布的疫情統計，日本全境截至11月7日止的一週平均每天新增確診病例數是前一週的約1.42倍，47個都道府縣全數增加，特別以東日本為主的增加速度變快。

日本全境平均單日新增約5萬8000多例確診病例，較上週同日增加1萬7000多例。

日本政府防疫分科委員會成員、東邦大學教授館田一博說，全境當週疫情較前一週增加的狀況已持續3週以上，第8波疫情接近的徵兆持續增強。

館田說，日本目前雖然尚未出現流感患者快速增加的情況，但接下來隨著氣溫逐漸降低，有可能跟COVID-19同時流行，所以確實採取基本防疫對策及接種疫苗相當重要。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111108

加藤勝信
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