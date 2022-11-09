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日本疫情進入第8波 繼9月中後再逾8萬例

2022/11/9 12:34
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本11月8日在時隔約兩個月後，全境單日再度新增逾8萬例COVID-19確診病例，專家認為目前正進入第8波疫情，呼籲民眾踴躍接種疫苗。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本近來新增確診病例緩步持續增加，東京都醫師會會長尾崎治夫11月8日說「也可以認為正在進入第8波疫情」，作為預防感染的對策之一，強烈呼籲民眾接種能對抗Omicron變異株的疫苗。

日本從9月底起一改原先由各地方政府彙整各地疫情數字的做法，改由中央政府每天統一公布。

厚生勞動省表示，全境11月8日共新增8萬1401例確診病例，較上週同日增加1萬5920例，也是全境繼9月15日以來再度出現單日新增確診病例數逾8萬例的情況，甚至北海道單日新增9136例還創當地歷史新高。

東京都11月8日新增8665例確診病例，較上週同日增加2143例，也是繼9月22日以來單日新增再逾8000例。

朝日電視台報導，大阪府知事吉村洋文面對轄內疫情升溫，已根據自行訂立的「大阪模式」決定調升疫情警戒等級，在知名的地標「太陽之塔」點亮代表警戒的黃色燈光。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111109

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