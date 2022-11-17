烏克蘭欲至現場了解飛彈爆炸 波蘭美國可能同意

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（中央社華沙17日綜合外電報導）烏克蘭要求派員前往波蘭東南部的普熱沃多夫鎮，了解飛彈爆炸導致2人喪生一事，波蘭總統首席外交政策顧問庫莫奇（Jakub Kumoch）今天表示，這項要求可能獲准。

路透社報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）昨天說，前往普熱沃多夫（Przewodow）須經領導相關調查工作的波蘭和美國同意。

波蘭當局指出，這起爆炸最有可能是烏克蘭的防空飛彈所引起，但烏克蘭方面予以否認。

庫莫奇告訴波蘭民營電視頻道：「一個波蘭和美國的調查小組正在爆炸現場。烏克蘭方面已要求派員前往調查地點，如果波、美兩國同意，這項要求很快就能獲得同意，而據我所知，美國方面不會反對。」

波蘭國家安全局局長西維拉（Jacek Siewiera）也告訴民營電台RMF FM，據他所知，杜達也不反對烏克蘭觀察人員前往現場。

庫莫奇說，波蘭掌握了爆炸事件的影片證據。他說：「我們確實掌握了影片資料，我不會談論我在保密方式下觀看到的內容，但總理透露了其中資訊，這樣的資料的確存在」。

他還說：「這都是邊界地區的普通影像，可看出某些情況，比如烏克蘭上空的砲彈和交火狀況，而且在某個時刻，一瞬間還能看到事件的發生經過。」（譯者：張佑之/核稿：劉文瑜）1111117