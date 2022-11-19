利劍軍演登與那國島因應台灣有事 日人憂淪戰場

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本與美軍在日本國土最西端的與那國島進行聯合軍演，外界研判是為僅約110公里外的台灣一旦發生事態預做準備。部分與那國島上居民抗議高喊「不要讓島變成戰場」。

日本「西日本新聞」報導，日美11月17日及18日首度在距台灣僅約110公里的沖繩縣與那國島舉行聯合軍演。雖然日本自衛隊在島上設立與那國駐屯地已6年，讓地方人士不再那麼抗拒自衛隊，公開站出來反對這場日美聯合軍演的島民減少了，但對實際上可能發生事態的不安則持續升高。

就在配備巨大105公釐戰車砲的陸上自衛隊「16式機動戰鬥車」（輪型裝甲車），11月17日下午現身與那國機場大門時，約10位島民抗議高喊「不要讓島變成戰場」。

這輛16式機動戰鬥車一連兩天在與那國島進行公路行駛訓練，屬日本自衛隊跟美軍從11月10日至19日舉行大規模「利劍」（Keen Sword）聯合軍演的一環。

這次訓練除了是首度有16式機動戰鬥車在沖繩縣內公路上行駛，也是日美首度在與那國駐屯地進行聯合軍演，外界研判是為僅約110公里外的台灣發生事態預做準備，希望透過訓練善加利用島上的機場與道路等基礎設施。

航空自衛隊11月17日利用C-2運輸機將這輛16式機動戰鬥車運抵與那國島；16式機動戰鬥車當天下午開進島上公路，穿過住宅及餐飲店聚集的村落，在行駛約6公里後抵達駐屯地。

11月18日則進行反向訓練，16式機動戰鬥車原路返回機場，再由運輸機載離。這次訓練還有約40名美軍陸戰隊員進入駐屯所，進行建立聯絡所的訓練。

沖繩時報報導，連續兩天都參加抗議活動的64歲當地女性說，一旦發生事態的話，島上根本無處可逃，「島上的『防衛』只能百分百靠外交」。

不過，也有島民樂觀看待演習。57歲的漁民後間芳典說，看到俄羅斯在烏克蘭陷入苦戰的情況，相信中國也不會輕易挑起戰事；但他擔心的是，如果台海情勢緊張的話，可能會影響到捕魚工作。

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後間說，如果發生什麼事，必須要守護與那國島，「所以有必要進行演習」。跟後間有相同看法的人也在增加中。

但對77年前曾經歷過美軍空襲的84歲婦人來說，雖然可以理解為何舉行軍演，但也對緊張情勢升高感到憂慮。這名婦人說，即使是現在，只要到了陰暗的場所，就會回想起當年在防空洞內感受到的震動，「只希望不要再發生戰爭」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111119