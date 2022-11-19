日本防衛裝備品走向環保 政府專機首用生質燃料

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本防衛裝備品也開始走向環保，航空自衛隊用來提供首相等重要人士搭乘的政府專用機（波音777型機），已從11月開始首度使用日本國產生質燃料。

日本時事通信社報導，這是自衛隊航機首度使用生質燃料，防衛省以兼顧環保及強化防衛力為目標，未來也將持續推動裝備品走向環保。

對環境負擔較低的生質燃料，被稱為「可持續航空燃料」（Sustainable Aviation Fuel, SAF），日本政府專用機此次使用的生質燃料，是由日本企業製造。

生質燃料原料來自眼蟲藻提煉的油脂及使用過的食用油，由於燃燒時產生的二氧化碳跟原料植物等成長過程吸收的分量相抵，因此達到淨零碳排。

首相岸田文雄此次出訪東南亞搭乘政府專用機所使用的航空燃油中混合約一成生質燃料，使用了5000公升。航空自衛隊估算，可較往常減少約1公噸的二氧化碳排放量。

防衛省今年8月彙整「氣候變遷因應戰略」，組成作業小組討論氣象變化對安全保障帶來的影響。防衛省也持續檢討改變過往所使用的化石燃料，及在作戰車輛改採混合動力等。航空自衛隊已在下年度預算的概算需求中，計劃將機場車輛改為電動車。

政府專用機使用SAF作為環保對策的其中一環，航空幕僚長（相當於空軍參謀長）井筒俊司強調，這是適當因應氣候變遷的重要一步。

雖然防衛省尚未正式引進這種生質燃料，但美軍也在戰機測試飛行等情況採取考量環保的作為，這種作法可說已是世界潮流。井筒說，將盡可能讓更多機種可以使用生質燃料。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111119