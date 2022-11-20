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美日利劍軍演 英國海軍首次參加

2022/11/20 09:03
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國今天表示，一艘英國巡邏艦首次參加「利劍演習」（Exercise Keen Sword），這是日本和美國海軍定期在太平洋舉行的聯合軍事演習。

法新社報導，英國皇家海軍在新聞稿中表示，「史佩艦」（HMS Spey）參加為期10天的軍事演習，重點是對武裝攻擊作出聯合因應，「旨在測試參與國的準備情況」。

美日11月10日到19日舉行2年1度的利劍聯合軍演，涉及3萬6000名軍事人員、30艘艦艇和370架飛機，此外，澳洲、加拿大和英國也派兵力參演。

史佩艦指揮官麥克奈（Bridget Macnae）少校說：「對於史佩艦的船員來說，參加利劍23演習的機會提供了千載難逢的良機，一來讓我們進一步發展共事能力，二來延續我們與日本海上自衛隊及其他參與演習的盟友和夥伴之間的良好合作關係。」

「利劍演習」1985年首次舉辦，今年是第16度舉行。

英國皇家海軍在印度-亞太地區部署兩艘巡邏艦執行長期任務，史佩艦是其中之一，這是英國加強關注印太地區所做舉措的一環。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111120

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