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張忠謀6度出席APEC峰會 半導體地位讓世界看見台灣
首頁 / 國際

張淑芬幫美國第二先生挑禮物送賀錦麗 大展柔性外交

2022/11/20 11:29
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（中央社記者曾智怡曼谷20日電）台灣APEC領袖代表張忠謀夫人張淑芬峰會期間大展「柔性外交」，她與美國第二先生任德龍（Douglas Craig Emhoff）在博物館參訪互動熱絡，她笑說「男人不太會挑東西」，因此幫任德龍選了一個紫色蠟燭送給美國副總統賀錦麗。

張淑芬投身藝術創作十餘年，這幾天出席亞太經合會（APEC）公開場合都身穿台灣品牌夏姿衣服、腳下踩著阿瘦皮鞋，用穿搭推廣台灣。

APEC外賓禮物也來自張淑芬的畫作，今年是她二度參與禮物設計，致贈泰王伉儷分別是金底花瓶與黑色圍巾，送給領袖與領袖夫人的禮物則是盤子和白色瓶子。領袖收到的盤子印上自身作品「聖光」，一道光從盤中央流洩而出，傳遞希望與圓滿。

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APEC峰會期間，多位領袖配偶在泰國第一夫人娜拉蓬（Naraporn Chan-ocha）應邀參觀泰國大城（Ayutthaya）的國家藝術博物館，張淑芬與美國第二先生任德龍（Douglas Craig Emhoff）、越南第一夫人陳秋月等交流熱絡。

張淑芬分享，由於APEC前都會先了解各國領袖配偶背景，美國第二先生任德龍曉得自己專長畫畫且致力推動慈善，逛到禮品店時，他說要挑禮物給太太（副總統賀錦麗），張淑芬說，「男人不太會挑東西」，他原先挑一個白色蠟燭，遲遲下不了手，「我就跟他點一個淡紫色的，他說對，這個好像最好」，最後應該是選擇這款。（編輯：林淑媛）1111120

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