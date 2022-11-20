日本1個月內3閣員下台 日媒：重創岸田政府

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日媒報導，涉及政治獻金爭議的日本總務大臣寺田稔（右）傳出將在20日請辭，這將是首相岸田文雄（中）內閣中，不到1個月第3名請辭的閣員。（共同社）

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（中央社東京20日綜合外電報導）日媒報導，涉及政治獻金爭議的日本總務大臣寺田稔傳出將在今天請辭，這將是首相岸田文雄內閣中，不到1個月第3名請辭的閣員，這種「異常事態」將重創岸田政府。

日本富士新聞網報導，日本政府相關人士說，目前正協調讓寺田在今天晚間提出辭呈。產經新聞也報導，不只一位日本政府相關人士透露，寺田將在今天跟岸田會面並提出辭呈。

寺田在岸田政府2021年10月上路時擔任首相輔佐官（首相顧問），今年8月內閣改組時首度被延攬入閣。

共同社報導，岸田稍早已就撤換寺田進行協調，除了跟政權內主要幹部商議如何因應外，也以具閣員經驗作為接任人選進行檢討。

岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著又發生前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭。

寺田一旦下台，將是岸田內閣不到1個月第3位請辭的閣員，無可避免會為岸田政府帶來打擊。

每日新聞報導，在自民黨內派閥屬岸田派的寺田，涉及有關「政治與金錢」的問題，讓岸田確定撤換寺田的意向。

由於日本國會明天將開始審查2022年度第2次補正預算案（補充改正預算案），自民黨內擔心人事爭議對預算案等審查帶來負面影響的聲音愈來愈大，讓岸田決定出手解決。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111120