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印尼地震千棟房屋受損已釀56死 數百傷患醫院停車場治療

2022/11/21 22:03（11/21 22:27 更新）
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印尼西爪哇省21日發生規模5.6地震，死亡人數已增至56人。圖為醫護人員在醫院外治療傷者。（路透社）
印尼西爪哇省21日發生規模5.6地震，死亡人數已增至56人。圖為醫護人員在醫院外治療傷者。（路透社）
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（中央社雅加達21日綜合外電報導）印尼西爪哇省今天發生規模5.6地震，死亡人數已增至56人。在餘震來襲下，救援人員嘗試救出被困在瓦礫堆下的倖存者。

路透社報導，西爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）證實已有56人死於這次地震。這次地震震央位在首都雅加達東南約75公里的席安約鎮（Cianjur）。

利德宛告訴記者：「許多建築倒塌破碎，偏僻的地方有居民受困…所以我們推測傷亡人數會逐漸增加。」

印尼國家災害應變總署（BNPB）稱，可能有23人被困在倒塌的建築瓦礫堆下。該署發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，席安約鎮有超過1770棟房屋受損，近3900人流離失所。

席安約鎮鎮長赫爾曼（Herman Suherman）表示，當地停電並導致通訊中斷。他還說，由於發生山崩阻礙道路通行，古格南（Cugenang）地區居民無法撤離。

新聞頻道Metro TV的畫面顯示，數以百計傷患在一家醫院的停車場接受治療，其他電視頻道顯示傷患在路邊人行道上吊點滴和接受治療。

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印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，地震發生後不到兩小時，便發生25次餘震。該局說，人們擔心若下大雨，可能發生更多山崩。

印尼位在地震高度活躍的「太平洋火環帶」（Pacific Ring of Fire）上，地殼不同板塊在這裡相遇，產生大量地震和火山。2004年，印尼北部的蘇門答臘島發生規模9.1地震並引發海嘯，14個國家受波及，造成印度洋沿岸22.6萬人喪命，其中超過一半是在印尼。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111121

影片來源：metrotvnews

圖為21日印尼發生地震後被震倒的校舍。（路透社）
圖為21日印尼發生地震後被震倒的校舍。（路透社）

#印尼地震
#西爪哇
#席安約鎮
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