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印尼地震規模5.6釀44死 建物倒塌、民眾驚慌逃難[影]

2022/11/21 17:49（11/21 18:09 更新）
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印尼西爪哇省席安約鎮21日下午發生規模5.6地震，造成部分建築物毀損。（安塔拉通訊社）
印尼西爪哇省席安約鎮21日下午發生規模5.6地震，造成部分建築物毀損。（安塔拉通訊社）
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（中央社雅加達21日綜合外電報導）印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur）今天發生規模5.6地震，根據法新社報導，當地政府發言人亞當（Adam）表示已有至少44人喪生。

路透社稍早報導，席安約鎮官員赫爾曼（Herman Suherman）告訴新聞頻道MetroTV，有多達20人喪生、300人受傷。

赫爾曼說這只是一家醫院的數字，而席安約鎮有4家醫院，死傷人數可能繼續增加。

國家災害應變總署則回報有14人死亡。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，今天的地震震央位於首都雅加達（Jakarta）東南方約75公里的席安約鎮，震源深度10公里，沒有海嘯風險。

根據國家災害應變總署的聲明，災區有數棟民宅和一所伊斯蘭寄宿學校受損，官員持續評估災情規模。

影片來源：metrotvnews

來自Metro TV的畫面顯示，席安約鎮有若干建築物幾乎徹底化為瓦礫，憂心的居民在戶外縮成一團。

地震當下，民眾穆克立斯（Mukhlis）在席安約鎮，他說感受到「一陣強烈晃動」，自己所在的辦公大樓牆壁與天花板都受損。

穆克立斯告訴Metro TV：「我嚇了一大跳，擔心會有另一次地震。」他還說，人們紛紛衝到屋外，有些人暈了過去，也有人嘔吐。

印尼氣象氣候暨地球物理局表示，地震過後2小時內，共記錄到25起餘震。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111121

星號處為震央。（圖取自美國地質調查所網頁usgs.gov）
星號處為震央。（圖取自美國地質調查所網頁usgs.gov）

#印尼地震
#席安約鎮
#西爪哇
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印尼爪哇地震規模5.6 雅加達震感明顯

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