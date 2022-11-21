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印尼西爪哇強震釀46死 代表處：無台灣人受傷[影]

2022/11/21 18:28（11/21 19:12 更新）
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印尼西爪哇21日下午發生規模5.6地震，首都雅加達也有感。圖為雅加達台灣民眾家中出現疑似因地震引發的裂痕。（台商提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 111年11月21日
印尼西爪哇21日下午發生規模5.6地震，首都雅加達也有感。圖為雅加達台灣民眾家中出現疑似因地震引發的裂痕。（台商提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 111年11月21日
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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼西爪哇今天下午發生規模5.6地震，雅加達也能感受到強烈搖晃，印尼媒體稱地震至少已造成46人喪生，超過700人受傷。駐印尼代表處向中央社表示，目前沒有接獲台灣人受傷的訊息。

根據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，這起規模5.6的地震發生在當地時間下午1點21分，雅加達南部及近郊都能感受到強烈搖晃。

地震發生時，正在雅加達一棟辦公大樓4樓會議開會的台灣員工賴先生說，這是他移居印尼兩年後，感受最強烈的地震。他向中央社說，「搖晃了超過20秒，之後保全要求清空大樓，我們到戶外躲避了將近一個小時。」

當時正在開會的他感覺有點慌張，會議緊急取消，大家趕緊離開建築物。

另外，也有台灣員工向中央社表示，家中在這場地震發生後，牆壁疑似出現裂痕。（編輯：周永捷）1111121

#西爪哇強震
#雅加達
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印尼爪哇地震規模5.6 雅加達震感明顯

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