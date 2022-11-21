瓦礫堆中救人與時間賽跑 印尼搜救隊挺進強震災區

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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼爪哇島（Java）今天發生規模5.6地震，已造成62人死亡，約700人受傷。震央席安約鎮（Cianjur）仍有25名居民陷在瓦礫堆下，爪哇搜救和緊急救護人員大動員與時間賽跑，務必最快速救出受困者。

印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，死亡人數上升至62人，席安約鎮仍有多人被埋在瓦礫堆下，至少有25名居民等待救援。另外，地震已造成超過700人受傷。席安約鎮醫師協會主席隆尼（Ronny Hadyanto）表示，已動員所有醫師協助處理地震受害的傷患。

印尼當局指出，當地急需帳篷、照明設備和燃料油。印尼時代報（Tempo）指出，隆尼發布聲明稱，約200名醫師投入協助地震災民，並已在重災區設立緊急救護中心。

另外，西爪哇印尼醫師協會（IDI）主席艾卡（Eka Mulyana）則表示，目前他們正從西爪哇動員救災小組前往席安約鎮，並提供帳篷及藥品等物資。

根據當局統計，至少343棟建築嚴重受損，發生地震當下，有居民急迫徒手試圖救出被困在倒塌建築中的生還者。

印尼電視台報導，席安約鎮的醫院外搭起簡易帳篷，展開緊急救治，許多傷患席地而坐，戴上氧氣罩和點滴接受治療。

印尼下午發生規模5.6地震，震央位於首都雅加達（Jakarta）東南方約75公里的席安約鎮，震源深度10公里，地震摧毀了許多建築物，包括居民房屋、校舍及醫院都有程度不一的受損。（編輯：韋樞）1111121