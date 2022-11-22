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印尼強震災情慘重 台商籌集物資前進災區送暖

2022/11/22 17:12
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（中央社記者李宗憲雅加達22日專電）印尼爪哇省席安約鎮（Cianjur）昨天發生強震，造成103人死亡，31人失蹤，搜救行動仍持續進行。印尼台商組成地震災後救援小組，籌集各項物資，預計26日前往災區賑災。

印尼台灣工商聯誼總會、三輪慈善基金會及僑界急難救助協會，在地震發生後短短不到24小時內緊急組成救援小組。三輪慈善基金會執行長鐘文燐說，救援小組今天下午成立，準備把各項食物、毛毯等物資送至災區給有需要的災民。

鐘文燐向中央社說：「當地很多路不通，因此物資無法送達，依照過去經驗，靠近市區的地方物資比較多，通常更鄉村的地方，物資到不了。」

他補充，因此台商預計26日會攜帶物資，驅車前往災區，並由靠近震央的萬隆市（Bandung ）的台商協助。

鐘文燐說：「萬隆的台灣人會比較熟悉路線，因為當地很多區域有土石流，因此需要在地人帶路，才能順利抵達災區。」

印尼這起地震已造成800多人死傷，上千人因住家倒塌流離失所。駐印尼代表處將持續瞭解地震相關災情與需要，並高度留意是否有台灣民眾受到波及，隨時通報。（編輯：周永捷）1111122

#鐘文燐
#印尼
#三輪慈善基金會
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