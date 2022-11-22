曼徹斯特領館施暴案 英國警方確認涉犯罪行為

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來自香港的Bob Chan 10月16日與其他數名旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議時，被拖進總領事館圍毆。（路透社）

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國警方表示，上月一名在中國駐曼徹斯特總領事館外頭抗議的男子聲稱遭拖入領事館區圍毆，當局已確認在這起事件中犯下的一些罪行。

來自香港的Bob Chan說，他與一群人在英格蘭北部中國駐曼徹斯特總領事館外頭抗議中國國家主席習近平連任時，一名蒙面男子把他拖進去拳打腳踢。

中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原說，抗議群眾闖進領事館區內無端攻擊，他和他的職員是在自我防衛。

大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）表示，他們一直從手機錄影與目擊者說法蒐集證據，以釐清事發經過的全貌。

警方目前尚未逮捕任何人，但他們已「確認當時犯下的一些犯罪行為，包括襲擊與擾亂公共秩序罪」。

曼徹斯特副局長賽克斯（Chris Sykes）說：「我們持續對原本和平抗議如何升級的時間表有了更清楚的了解，讓我們確認了當時犯下的一些罪行，以及潛在的犯嫌和受害者。」

30多歲的Bob Chan說，他的眼睛、頭部、頸部與整個背部都有瘀傷。

英國與中國的關係最近幾年惡化，這起事件又引起外交糾紛。

上週，英國對內情報機關軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）表示，不會容忍恐嚇與騷擾英國國民或英國居民的行為。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111122