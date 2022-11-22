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馬來西亞新首相難產 國家元首召見安華、慕尤丁

2022/11/22 17:15（11/22 17:32 更新）
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馬來西亞19日大選，反對派領袖安華（左）率領的希盟及前首相慕尤丁（右）的國民聯盟席次均未過半，新首相至今懸而未決。（左圖取自facebook.com/anwaribrahimofficial，右圖取自facebook.com/ts.muhyiddin）
馬來西亞19日大選，反對派領袖安華（左）率領的希盟及前首相慕尤丁（右）的國民聯盟席次均未過半，新首相至今懸而未決。（左圖取自facebook.com/anwaribrahimofficial，右圖取自facebook.com/ts.muhyiddin）
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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）馬來西亞19日舉行大選，反對派領袖安華率領的希盟及前首相慕尤丁的國民聯盟席次均未過半；具關鍵角色的國陣傳出決定不與任何一方結盟，要當在野黨。新首相至今懸而未決。

馬來西亞國會大選19日登場，依官方結果顯示，目前安華（Anwar Ibrahim）領導的希望聯盟贏得82席，慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟搶下73席。而巫統領導的國民陣線則慘敗，僅拿下30席。

自選後以來，安華及慕尤丁都曾宣稱擁有足夠支持，可以籌組新政府並出任首相。但如今邁入選後第3天，新首相仍懸而未決，新政府籌組也陷入膠著。

擔任看守首相的巫統副主席依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天下午在推特推文表示，國陣最高理事會已決定不支持任何聯盟以組成政府。

他說，國陣不支持希望聯盟，也不支持國民聯盟。到目前為止，國陣已同意作為在野黨。

這次馬來西亞大選中，沒有單一陣營贏得籌組政府所需的112席門檻，媒體指出，這是馬國首次出現「懸峙國會」（hung parliament）局面。

獲得多數席次的希盟、國盟勢必得和其他政黨或聯盟合作，才能取得籌組政府所需的席次。因此，握有30席的國陣也被外界視為具有「造王者」的角色。

馬來西亞國家皇宮原本要求獲多數議員支持的政黨或政黨聯盟在昨天下午提呈一名支持的首相人選，但後來在各政黨領袖的要求下，國家元首同意延至今天下午確定首相人選程序。

不過，綜合星馬媒體報導，大馬國家皇宮下午表示，目前未有一名國會議員獲得簡單多數支持擔任首相，因此國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）將召見希盟、國盟領袖。

事實上，馬來西亞自2018年上屆大選以來，一直處於政治動蕩，至今已換了3位首相。

去年8月，慕尤丁下台後，由巫統副主席、依斯邁沙比利接任首相。在面臨巫統黨內壓力下，他於10月宣布解散國會，提前舉行大選。（編輯：韋樞）1111122

#馬來西亞大選
#慕尤丁
#安華
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