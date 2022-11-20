馬哈地落選 分析：馬來西亞政壇一個時代結束

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（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）馬來西亞大選開票結果出爐，尋求連任、高齡97歲的前首相馬哈地意外慘敗。觀察家分析，這代表大馬政壇一個時代的結束，也恐使得馬哈地推動大馬經濟轉型的政治遺產蒙上陰影。

馬來西亞第15屆全國大選19日進行投票，依目前開票結果，3大主要陣營中，以反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）為首的希望聯盟奪下81席，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟搶下73席；而巫統領導的執政國民陣線（國陣）大幅落後，只拿下30席。

馬來西亞下議院有222個席次，雖然希盟、國民聯盟取得多數席次，但沒有單一陣營贏得籌組政府所需的112席門檻。綜合星馬媒體報導，大馬國家元首已要求各政黨在21日下午前提名一位國會議員作為首相人選，各政黨也須表明將與哪個聯盟結盟，以組成新政府。

另一方面，值得注意的是，曾任大馬首相超過20年的馬哈地（Mahathir Mohamad）在這次選舉中意外落馬。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）今天報導，率領祖國行動聯盟參選的馬哈地遭遇53年來的首次選舉挫敗，無法連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區席次。他的得票數在5名候選人中排名第4，該席位由國民聯盟候選人莫哈末蘇海米（Mohd Suhaimi Abdullah）拿下。

馬哈地被譽為「馬來西亞現代化之父」，1981年起擔任首相，展開22年的執政期，在任期間積極推動許多大型發展計畫，包括創建國產車品牌；吉隆坡地標雙子星塔、吉隆坡國際機場、首都輕快鐵等計畫，也都是他任內政績。

報導引述澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）亞洲研究學者詹運豪（James Chin）表示，馬哈地敗選且得票數低到連選舉保證金都拿不回來，將使他的政治遺產蒙上陰影。在馬來西亞拿不回選舉保證金也就代表「你被人民拒絕了」。

他形容，馬哈地敗選「是馬來西亞政壇一個時代的結束」。

詹運豪認為，外界對馬哈地的看法分歧，一方面，他在第一次擔任首相任內的貢獻，使他備受尊崇，但也有很多人認為他回鍋擔任首相是「很大的錯誤」。

2018年大選，馬哈地領導的改革派「希望聯盟」以壓倒性優勢擊敗執政聯盟國陣，創下馬來西亞獨立以來的首次政黨輪替；但馬哈地上台後，未依約將首相一職讓渡給安華，隨後因內訌而導致希盟政府在2020年垮台。分析家指出，馬來西亞民眾還沒原諒這件事。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）訪問研究員賽琳娜（Serina Rahman）表示，這次選舉結果有可能是部分選民認為97歲的馬哈地應該退休，好好休息了。另一個可能性是，選民偏好較年輕的民意代表。

此外，國陣在這次大選慘敗，只拿下30席，甚至還少於2018年的79席。分析家指出，這代表一個時代的結束，貪腐是重創國陣的重要因素。

專家表示，這凸顯的是，雖然國陣在2018年選舉大敗，但內部並沒有任何的更新、清除。

2018年大選，時任首相納吉（Najib Razak）深陷貪污醜聞，他所領導的執政聯盟在當年敗選。納吉涉貪遭判12年徒刑定讞，今年8月發監。（編輯：周永捷）1111120