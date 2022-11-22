馬來西亞新政府仍難產 元首將迅速選定首相人選

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（中央社吉隆坡22日綜合外電報導）馬來西亞3天前的大選產生了僵局國會，反對黨領袖安華和前首相慕尤丁今天都無法在期限前突破僵局以組成政府，國家元首蘇丹阿布杜拉表示，他會迅速挑選出任首相人選。

路透社報導，阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）為各政黨訂下截至今天下午2時為止的期限，以建立結盟關係，形成國會多數席次，但安華（Anwar Ibrahim）和慕尤丁（Muhyiddin Yassin）都未能成功，因為現任執政聯盟國民陣線（Barisan Nasional）拒絕與其中任何一方合作。

如今將由阿布杜拉作最後決定，他雖然大體只是儀式性元首，但可以任命任何他認為能掌控國會多數的人選。

他告訴記者：「我會很快作出決定。」他也要求馬來西亞人接受他任何有關政府組成的決定。

安華與阿布杜拉會面後告訴記者，阿布杜拉表示希望能組成強有力的政府，「要在種族、宗教或區域上更具包容性」，而且要聚焦重振經濟。他又說，現在沒有組成少數政府的問題。

此次大選及選後亂局使得東南亞這個多種族國家的政治不穩定情勢延長，而在此情勢下，馬國3年來更換了3位首相，也面臨了激勵經濟復甦所需決策拖延的風險。

目前的不確定狀況衝擊到吉隆坡股市，今天股價一連第2天下挫。此外一個伊斯蘭主義政黨在選舉中大有斬獲，也使得投資人更加擔心，尤其擔心這對博弈和飲酒政策的影響。

安華旗下的聯盟昨天曾與長期對手國民陣線展開談判，以商討雙方結盟的可能性。國民陣線是馬國主導性政治勢力，自馬國1957年脫離英國而獨立即開始執政，直到2018年。

慕尤丁領導下以馬來穆斯林族群（Malay Muslim）為主的保守聯盟昨天宣稱，他已取得多數支持，但未說明支持力量何在。

安華領導的多種族聯盟在19日大選贏得國會最多的82席，慕尤丁手下聯盟贏得73席，而組成新任政府須掌握簡單多數112席。

國民陣線僅拿下30席，是這個聯盟歷來最差的選舉結果，但在決定由何人出面籌組政府一事上，舉足輕重。安華和慕尤丁若要掌控國會112席，都需要國民陣線支持。

安華若能與國民陣線建立結盟關係，將是馬國政局的另一驚人轉向，因為安華的從政生涯有許多時候企圖取代國民陣線的執政權力。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111122