2008年以來首次乾旱警報 巴塞隆納限水抗旱

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（中央社巴塞隆納22日綜合外電報導）地方官員今天表示，由於西班牙大半地區為乾旱所苦，第2大城巴塞隆納將實施限水措施，例如禁止游泳池注滿水。

法新社報導，巴塞隆納與周邊地區25日起將加入西國東北加泰隆尼亞（Catalonia）其他地區，進入「乾旱警報」。

加泰隆尼亞政府發言人普拉雅（Patricia Plaja）告訴記者：「好幾個月幾乎沒有下雨了，為了讓乾旱的影響降至最小，我們不得不採取新的決定。」

乾旱警報發布後，針對農民、工廠與畜牧業者實施限水措施，也禁止把游泳池水加滿，但家庭用水不在限制範圍。

這是2008年以來巴塞隆納第1次發布「乾旱警報」。

從25日起，加泰隆尼亞770萬人口將有約8成住在乾旱警報涵蓋地區。

普拉雅說，「加泰隆尼亞將面臨更長且更嚴重的乾旱期」。

根據西班牙國家氣象局（Aemet），2022年10月是西班牙1961年開始有相關記錄以來最熱的10月。西班牙與歐洲大半地區今夏反覆遭到熱浪侵襲，野火愈燒愈大，乾旱也更形嚴重，接著迎來異常炎熱的10月。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111123