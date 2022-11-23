德國總理國會演說 矢言停止過度仰賴中俄

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（中央社柏林23日綜合外電報導）烏克蘭戰爭促使德國全面重新思考自身商業關係，總理蕭茲（Olaf Scholz）今天重申德國政府的承諾，將終結德國在能源與貿易方面「單方面依賴」俄羅斯與中國的情況。

彭博報導，蕭茲今天在國會下議院「聯邦議院」（Bundestag）演說時表示：「置之不理的代價將無比高昂。這就是為何我們將終結能源與貿易政策的錯誤，這項政策已導致我們單方面特別依賴俄羅斯或中國。」

蕭茲在演說中還提到，政府推行租用浮動式液化天然氣設施、延長既存核電廠年限等政策，代表今年冬天的能源安全可能已獲保障。

他告訴聯邦議院：「我國有實力克服這場危機，並變得更加強大。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭對於蕭茲及其執政聯盟來說，不啻為一記警鐘。他們迅速找尋替代供應商，來取代德國高度仰賴的俄國天然氣、石油和煤炭。

與此同時，蕭茲及其內閣也在亞洲推動中國以外的多元化貿易關係，同時維持與這個全球最大出口國的既有關係。

德國對俄中兩國的依賴是數十年來累積的成果。而蕭茲在前總理梅克爾（Angela Merkel）任內也當過4年的財政部長與副總理。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111123