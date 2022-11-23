更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德國總理國會演說 矢言停止過度仰賴中俄

2022/11/23 21:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林23日綜合外電報導）烏克蘭戰爭促使德國全面重新思考自身商業關係，總理蕭茲（Olaf Scholz）今天重申德國政府的承諾，將終結德國在能源與貿易方面「單方面依賴」俄羅斯與中國的情況。

彭博報導，蕭茲今天在國會下議院「聯邦議院」（Bundestag）演說時表示：「置之不理的代價將無比高昂。這就是為何我們將終結能源與貿易政策的錯誤，這項政策已導致我們單方面特別依賴俄羅斯或中國。」

蕭茲在演說中還提到，政府推行租用浮動式液化天然氣設施、延長既存核電廠年限等政策，代表今年冬天的能源安全可能已獲保障。

他告訴聯邦議院：「我國有實力克服這場危機，並變得更加強大。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭對於蕭茲及其執政聯盟來說，不啻為一記警鐘。他們迅速找尋替代供應商，來取代德國高度仰賴的俄國天然氣、石油和煤炭。

與此同時，蕭茲及其內閣也在亞洲推動中國以外的多元化貿易關係，同時維持與這個全球最大出口國的既有關係。

德國對俄中兩國的依賴是數十年來累積的成果。而蕭茲在前總理梅克爾（Angela Merkel）任內也當過4年的財政部長與副總理。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111123

#蕭茲
#德國
#俄羅斯
蕭茲
德國規避風險 擬對高度依賴中國企業緊縮規定 德最新對中戰略 聚焦限制中國在西巴爾幹影響力
蒲亭
美：G7很快就會宣布對俄羅斯石油設價格上限 美國官員：俄羅斯在烏克蘭犯下系統性戰爭罪
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族