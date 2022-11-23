更多編輯台推薦新聞：
阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一
運動

阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長
產經

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

降低對中依賴 德國將設定投資擔保上限

2022/11/23 09:53（11/23 10:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國經濟部長哈柏克表示，德國將對在中國有業務的企業設定投資擔保上限。圖為德國及中國國旗在天安門廣場飄揚。（路透社）
德國經濟部長哈柏克表示，德國將對在中國有業務的企業設定投資擔保上限。圖為德國及中國國旗在天安門廣場飄揚。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎22日綜合外電報導）德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天表示，德國將對在中國有業務的企業設定投資擔保上限，以期減少對中的依賴。

法新社報導，哈柏克在法國巴黎的記者會上表示，投資支援計畫將全面檢討改革，以創造「強大誘因來進行經營多樣化」。

哈柏克在法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）一起出席的記者會上表示，決策者將實施配額，「如此一來，德國的擔保就並非針對一個國家，也就是中國」。

德國正因中國人權問題以及北京當局與俄羅斯的往來，重新評估德中的經濟關係。

哈柏克表示，「將對特定國家的投資設定上限」，目前討論的金額是30億歐元（約新台幣975億元）。

他說：「企業當然可以在一個國家投資，但超過上述數字，就將不再進一步獲得納稅人血汗錢的保障。」

德國「明鏡周刊」（Spiegel）上星期引述政府內部文件報導，會在考慮環境和社會標準下，「徹底」檢視這些擔保。

今年5月，德國以關切新疆地區人權狀況為由，拒絕對在新疆有設廠的福斯汽車集團（Volkswagen）在中國的投資提供擔保。

此外，德國也愈來愈疑慮中國在德視為關鍵基礎設施上的投資。

哈柏克表示：「我們更頻繁地拒絕中企在這些領域（關鍵基礎設施）上的投資。」

他表示，擋下中國買家在敏感領域的投資，德國「所主張的權利，與中國為自己做的並無不同」。

這個月稍早，柏林當局以國家安全可能受威脅為由，阻止中企收購兩家半導體公司。

德國與其他歐洲夥伴都在研究降低對亞洲的依賴、發展自家國內產業，在此情況下，關鍵技術日益成為這些國家與中國抗衡的領域。

儘管如此，德國仍不顧政府內部反對，批准將漢堡（Hamburg）港口的部分股權出售給中國遠洋海運集團。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1111123

#德國
#哈柏克
#中國
延伸閱讀
波瑞爾：歐盟對中政策須團結一致 加緊降低依賴德國規避風險 擬對高度依賴中國企業緊縮規定德對中政策草案 批中國侵犯人權、計畫深化對台關係劍指中國 歐洲議會通過法案阻擋外國補貼企業
哈柏克
卡達行賄和人權爭議 德國民眾對世界盃興趣缺缺德國副總理：中國入侵台灣將造成災難性後果

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族