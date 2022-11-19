德國規避風險 擬對高度依賴中國企業緊縮規定

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（中央社柏林19日綜合外電報導）路透社看到的一份機密文件草案顯示，德國外交部計畫對高度曝露在與中國往來風險的公司緊縮規定，要求這些公司呈報較多資料，並可能基於地緣政治風險而對公司進行壓力測試。

路透社報導，這些擬議中的措施是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府所草擬對中國的新商務策略一部分，而蕭茲政府正設法要減少對中國這個亞洲經濟強權的依賴。

文件草案中說，「目標是要以市場經濟工具來改變對德國公司的誘因結構，以使降低出口依賴更具吸引力」，並特別指出化工業和汽車業。

這項文件草案是由綠黨籍外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）領導的外交部擬訂，尚須經過其他部會同意。德方可望在明年初，就對中策略作出最終決定。

中、德分別是亞洲和歐洲最大經濟體，兩國因經貿往來而致關係密切，然而自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，這樣的關係受到仔細檢驗。俄軍侵烏一事使德國和俄羅斯長達10年的能源關係終止。

上述文件草案說：「我們絕不可重蹈覆轍，這是政治人物和企業的責任。」

這份65頁文件概述的措施包括，針對活躍在中國的企業緊縮規定，以確保將地緣政治風險納入考量。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111119