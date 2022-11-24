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申報競選經費被爆空白收據 岸田：確有部分疏漏

2022/11/24 10:40
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本週刊爆料首相岸田文雄申報競選經費時，繳交部分記載事項空白的收據。岸田今天證實，部分收據記載事項確有疏漏，但有明確記載在收支報告書上，會避免再發生類似情況。

日本「週刊文春」22日報導，岸田去年眾議院選舉後申報競選經費，繳交了94張沒有寫明抬頭和款項用途的收據，涉嫌違反公職選舉法。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天說，有關競選活動的經費支出，一如載明在選舉活動經費支出報告書上的內容，已確認是適當的支出。不過，附件中的部分收據確有記載疏漏，雖然有載明在收支報告書上，但未記載在部分收據上，未來將努力不再發生類似情況。

讀賣新聞報導，岸田表示，雖然在收支報告書上有載明目的，但在附件的收據上則有部分未載明，已要求辦公室未來不要再出現這樣的情況。

談到原因，岸田說，聽聞是負責出納的人員未確實進行確認；至於在收支報告書上進行修正等，他說，接下來會跟選舉管理委員會商議後，做出適當的因應。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111124

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