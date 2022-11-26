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野生動物峰會通過保護多種鯊魚 減少魚翅貿易

2022/11/26 13:45
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（中央社巴拿馬市25日綜合外電報導）關心全球瀕危物種貿易一場峰會的與會代表，今天通過一項保護至少54種鯊魚的議案，此舉有助大幅減少充斥暴利與殘酷的魚翅貿易。

法新社報導，隨這項議案通過，今後將依「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES，簡稱華盛頓公約），嚴格控管真鯊科、雙髻鯊科生物的貿易。

來自183個國家地區和歐盟的代表於為期2週會議的最後一天，以共識決方式通過這項具有約束力的決議。這場野生動物相關峰會每2、3年舉行一次。

巴拿馬代表兼會議主席、同時也是真鯊科保護提案人的賓德（Shirley Binder）宣布「37號提案通過」此案涵蓋真鯊科的鋸峰齒鯊（blue shark，俗稱藍鯊）保護；日本先前爭取將鋸峰齒鯊從提案名單中移除，但未能成功。

至於雙髻鯊（hammerhead shark）保護的提案則未經辯論就一致通過。

賓德稍早告訴法新社，這項「歷史性決定」意味今後市場上有多達9成的鯊魚將獲得保護。

魚翅市場每年約達5億美元規模，每公斤魚翅售價可達1000美元（約新台幣3萬1150元）。

非政府組織「野生生物保育學會」（WCS）負責鯊魚保護的主任沃維克（Luke Warwick）說：「大家都會記得這一天，因為我們力挽狂瀾，阻止世上鯊魚和魟魚滅絕。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111126

#賓德
#法新社
#沃維克
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