風險日高 蘋果供應鏈減少在中國製造

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（中央社上海30日綜合外電報導）公司供應鏈資料顯示，蘋果（Apple Inc）大幅仰賴中國製造業的狀況，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後便開始減少。中國製造業成本低，但風險日益升高。

路透社報導，由於富士康在中國中部經營的全球最大 iPhone工廠苦苦應付北京嚴格防疫導致的生產缺口和勞工不滿，分析師預計風險將會增加，蘋果也會加速撤退。

路透社對蘋果供應鏈數據的分析顯示，中國在蘋果全球製造的重要性正在下滑：在截至2019年的5年間，44%至47%的蘋果供應商生產基地都在中國，但2020年這個比例下滑至41%，2021年再跌到36%。

蘋果尚未對此發表評論。

資料顯示蘋果及其供應商邁向多角化，在印度與越南加碼投資，並向台灣、美國等地增加採購，逐漸改變全球供應鏈結構；但分析師與學者也說，蘋果未來許多年仍會高度仰賴中國。

美國康乃爾大學（Cornell University）研究中國勞動力的佛里曼（Eli Friedman）說，中國供應鏈不會在一夕間消失，就目前而言，脫鉤對這些公司不切實際，但他認為企業仍將加速多元化。

摩根大通（J.P.Morgan）預測，蘋果今年底開始會把約5%的iPhone 14生產線移往印度，2025年前，1/4的iPhone會在當地製造，屆時估計約有25%的蘋果產品會在中國以外的地方製造，包括Mac電腦、iPad、Apple Watch、AirPods，現在這比例只有5%。

但根據路透社分析，截至2021年的蘋果供應商數據顯示，到目前為止，還沒有任何地區的成長幅度，比得上中國的下滑幅度。

美國生產增幅最大，從2019年的7.2%增至2021年的10.7%，其次是台灣，從6.7%增至9.5%。印度占比仍相對小，從不到1%上升到1.5%，越南則從2.2%增至3.7%。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1111130