土耳其與庫德族糾結難解 艾爾段又放話揮軍敘利亞

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡30日專電）土耳其總統艾爾段早在今年6月表示，土軍將很快在敘利亞北部展開地面行動攻打庫德族民兵組織，並將他們逐出土敘邊界地區。伊斯坦堡近期發生爆炸事件後，艾爾段又再放話出動戰車和士兵。

庫德族為數眾多卻沒有自己的國家，散居於土耳其、伊朗、敘利亞等地。土國與庫德族長期失和，視庫德族武裝力量在自家南部崛起是一大威脅。

伊斯坦堡13日發生炸彈攻擊致死事件後，土耳其歸咎名列美國及歐盟恐怖組織的庫德工人黨（PKK）及敘北庫德族民兵組織人民保衛軍（YPG），並稱基於國安考量，揮軍敘北有其必要。庫德工人黨及人民保衛軍都否認涉案。

土耳其是否終會出手，半島電視台（Al Jazeera）分析，土耳其6月就稱有意在敘利亞發動新一波地面攻勢，但是面臨幾個涉入敘利亞局勢的大國抵制，包括伊朗、俄羅斯及美國。

若沒有數方默許，土耳其常避免在敘利亞開展軍事行動。此外，考量到俄國在敘利亞強大的軍事部署，以及土耳其不願與挺敘利亞政府的俄國衝突，因此莫斯科立場尤其重要。

俄羅斯和土耳其正在就相關行動進行談判。土耳其消息人士昨天告訴半島電視台，俄羅斯正在努力滿足土耳其對敘北的要求，以避免土耳其對人民保衛軍進行地面行動。

消息人士稱，土耳其要求主要由人民保衛軍組成的「敘利亞民主力量」（SDF）從科巴尼鎮（Kobane）、曼比季（Manbij）及泰勒里法特（Tal Rifaat）3地撤出。這3地已被艾爾段（Tayyip Erdogan）點名為土耳其行動目標。

消息人士說，土耳其未具體說明回應要求的最後期限為何。

敘利亞民主力量呼籲俄羅斯及美國採取更多措施阻止土耳其出手。總司令阿布迪（Mazloum Abdi）昨天表示，雖然美國保證會試圖阻止土耳其，仍希望美方做出更強有力的回應。阿布迪還說，土耳其以史無前例的規模增援邊界。

美國一直是敘利亞民主力量的主要支持方，雙邊合作打擊伊斯蘭國（ISIS）。阿布迪26日表示，敘利亞民主力量陣地被土耳其空襲的情況下，對伊斯蘭國的行動只好喊停，顯然是為向美方施壓，要求加大阻止土耳其出手的力道。

敘利亞民主力量發言人28日指出，阿布迪已與俄羅斯駐敘利亞部隊會晤。俄方向敘利亞民主力量提出土耳其的要求，但遭到拒絕。

土耳其對敘利亞北部出手的原因可追溯到1984年，當時庫德工人黨對土耳其展開暴力分離主義運動，土耳其軍隊及安全部隊則對土國東南及伊拉克北部的庫德工人黨，以及敘北的人民保衛軍發起反制行動。迄今為止，土耳其已深入敘北對人民保衛軍進行3次攻擊。

土耳其認為，其盟友，特別是西方盟友，並未認真看待庫德工人黨對土耳其構成的安全威脅，土耳其尤其反對西方支持敘利亞民主力量成為反伊斯蘭國聯盟的一員。

土耳其與敘利亞政府關係方面，在艾爾段推動與鄰國大和解下，似乎出現一絲曙光。

敘利亞2011年3月爆發反對總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的抗爭，引發政府鎮壓和武裝起義，最終演變成全面內戰。土耳其長期以來一直支持反阿塞德行動。然而艾爾段27日表示，與敘利亞的關係可能步上正軌，「政治沒有結怨的空間」。（編輯：陳惠珍）1111130