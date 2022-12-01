威凱凱特訪美 英王室再陷種族歧視爭議蒙陰影

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（中央社波士頓30日綜合外電報導）英國王儲威廉王子和妻子凱特今天在新的種族歧視爭議下，展開8年來首度訪問美國的行程，此前他的教母對一名女性發表有關種族和國籍的爭議性言論，引發軒然大波。

綜合法新社和路透社報導，威廉夫婦搭乘的英國航空（British Airways）班機在下午2時過後不久抵達波士頓洛根國際機場（Logan International Airport），兩人這趟為期3天波士頓旅程的重頭戲，是12月2日晚間眾星雲集的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮。

然而，在弟弟哈利王子（Prince Harry）與弟媳梅根（Megha Markle）提出種族主義指控之後，威廉王子高齡83歲的教母赫西（Susan Hussey）又掀起一波種族歧視爭議，讓威凱此行蒙上陰影。

這對王室夫婦的發言人在波士頓告訴記者：「種族主義在我們的社會沒有立足之地。這些言論令人無法接受，這名侍臣立即辭職是正確的決定。」

這名發言人補充說，威廉並未參與相關決定，但他「認為這是正確的做法」。

麻州州長貝克（Charlie Baker）在波士頓迎接威凱夫婦。

他們隨後將在波士頓市政廳會見波士頓市長吳弭（Michelle Wu）、美國氣候特使凱瑞（John Kerry）和已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的女兒、美國駐澳洲大使卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）。

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）9月辭世後，新國王查爾斯三世（King Charles III）繼位，40歲的威廉也成為新王儲，此行是他成為英國王位第一順位繼承人後的首趟海外訪問行程。

威凱上一次訪問美國是在2014年，當時去了紐約和華盛頓，時任總統歐巴馬和他的副手拜登在白宮設宴款待。

白宮表示，拜登將於12月2日會見這對王室夫婦。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在記者會上表示：「總統打算在波士頓時會晤威爾斯親王和王妃（Prince and Princess of Wales）。我們仍在敲定和研究細節。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111201