北韓勞動黨月底開六中全會 闡述來年施政方向

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（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓中央通信社今天報導，領導人金正恩決定在本月底召開勞動黨中央委員會全體會議，以闡述來年的施政方向。

法新社和路透社報導，金正恩是在昨天勞動黨中央政治局會議中宣布此事。當時他告訴黨內領導階層，2023年將是「歷史性的一年」。

此次勞動黨六中全會召開之前，北韓今年內已進行次數空前的飛彈試射，包括最近成功發射一枚洲際彈道飛彈。

此外，北韓因核子試爆和飛彈試射而遭到國際制裁，並為抗疫而實施封城，同時還遭遇天災，使金正恩在經濟上面臨艱鉅挑戰。

在昨天政治局會議上，金正恩稱2022年是「橫逆前所未見的一年，考驗我們的意志力和戰鬥力」。

他並說：「開發我們的潛力，以創新方式解決問題…至關重要。」

他指出，2023年是「歷史性的一年」，因為正逢北韓建國75週年，也是韓戰結束第70年。

北韓一向會賦予週年紀念特殊意義，也經常在當天進行閱兵或飛彈發射以示慶祝。

金正恩過去數年每逢元旦都會發表談話，如今已取消這個慣例，以便能在年末勞動黨中全會上作出重大宣布。他上次發表這樣的談話是在去年元旦，重點在於內政問題。

專家指出，金正恩去年的談話避免直接提及美國，但今年的談話可能會改變語氣。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭成長告訴記者，經過近來連番飛彈試射後，「金正恩可望在即將召開的六中全會上，提出如何應對南韓與美國的方針」。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111201