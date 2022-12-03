馬克宏會晤馬斯克 盼推特強化內容審核機制

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（中央社紐奧良2日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天到訪標誌法美過往歷史的城市紐奧良，與推特（Twitter）老闆馬斯克進行1小時的面對面閉門會談，表達他對推特內容審核不足的顧慮。

法新社報導，馬克宏在美國的國是訪問邁入第3天，他今天漫步在紐奧良歷史悠久的法國區，並與馬斯克（Elon Musk）進行會談。

馬克宏表示，兩人在1小時的會談中，進行「明確且誠實的」討論，他向馬斯克表達他和歐洲對於推特內部內容審核機制的顧慮。

馬克宏會後發推文指出：「推特必須致力遵守歐洲法規：透明的用戶政策、大量加強內容審核和保護言論自由。」

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馬克宏今天抵達路易斯安那州第一大城紐奧良時，在機場停機坪上接受爵士樂隊熱烈歡迎，並與妻子碧姬（Brigitte）漫步在法國區熱鬧的街道上，與善意支持者握手並和舉著支持伊朗抗議活動標語的婦女短暫交談。

他在一場即興舉辦的新聞發布會上，稱讚紐奧良是一片「愛著法語」的法英雙語混合之地，隨後宣布一項擴大法語培訓機會的計畫。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111203