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巴西總統當選人魯拉將訪美 會見拜登

2022/12/3 18:06
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（中央社巴西利亞2日綜合外電報導）巴西總統當選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和美國官員今天表示，魯拉計劃前往美國白宮會見拜登總統，時間可能在他明年元月一日就職之前。

法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，「我能證實，雙方正計劃一項訪問，我們期待在適當時機迎接魯拉總統到訪」。

國家安全會議另一位發言人華森（Adrienne Watson）表示，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）5日將前往巴西會見魯拉以及即將卸任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府官員。

老牌左翼政治人物魯拉歷經艱苦選戰，擊敗了現任極右派總統波索納洛，重掌政權。魯拉在2003至2011年間，已擔任過兩任總統。

魯拉在巴西利亞一項記者會上表示，他和蘇利文將「進行會談，商討訪美日期」，可能會在12月12日之後，當天是巴西選舉法庭確認他勝選的日期。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111203

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