伊朗開始建造新核能發電廠 預計需時7年

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（中央社德黑蘭4日綜合外電報導）伊朗原子能機構表示，伊朗已開始在西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）建造一座新的核能發電廠，預計需7年時間。

法新社報導，伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）昨天在電視上宣布，發電量300百萬瓦的卡倫（Karun）發電廠在胡齊斯坦省達克霍文區（Darkhovin）開始建造。

艾斯拉米在國家電視台稱，這座核電廠將花7年時間建造，預計耗資15億至20億美元。

他又說，這座發電廠「最初計畫由一家法國公司建造」，但該公司在1979年伊朗爆發伊斯蘭革命後，放棄其「承諾」。

艾斯拉米說：「後來由於制裁，其他國家避免與伊朗伊斯蘭共和國合作。」

根據2015年達成的一項里程碑協議，伊朗同意封存福爾多（Fordo）的核工廠，並將濃縮鈾提煉純度限制在3.67%，這是防止其秘密發展核武器一系列限制措施的一部分。德黑蘭一再否認它尋求研製原子彈。

作為回報，主要大國同意放鬆對伊朗核計畫實施的制裁。

但該協議於2018年破裂，當時的美國總統川普決定退出協議，並對伊朗重新實施嚴厲的經濟制裁。

伊朗隨後重啟福爾多核工廠，德黑蘭上個月表示已開始在那裡生產純度60%的濃縮鈾。

伊朗在布什爾（Bushehr）有一座核電廠，發電量為1000百萬瓦。

恢復2015年核協議的談判於2021年4月展開，但由於伊朗與協議其他各方之間關係緊張，最近幾個月談判停滯不前。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111204