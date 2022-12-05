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goblin mode躺平模式獲選牛津詞典2022年代表字 呼應人們疫後心情

2022/12/5 21:13（12/5 22:35 更新）
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躺平模式（goblin mode）獲選牛津英語大辭典今年頭號代表字。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
躺平模式（goblin mode）獲選牛津英語大辭典今年頭號代表字。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國牛津大學出版社宣布，公眾投票選出「躺平模式」（goblin mode）為牛津英語大辭典今年頭號代表字，這個俚語意在形容「毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪」的行為。

英國廣播公司（BBC）報導，「躺平模式」是牛津英語大辭典編纂者選出的3個候選年度代表字之一，這個詞最終獲得31萬8956票，占總票數的93%，壓倒性獲選年度代表字。

牛津英語大辭典年度代表字第二名是元宇宙（metaverse），獲得1萬4484票，第三名則是#我支持（#IStandWith），得到8639票。

根據出版牛津英語大辭典的牛津大學出版社（Oxford University Press），goblin mode這個俚語經常用於像是「我處於躺平模式」或是「進入躺平模式」等表達方式。

goblin mode意在形容「毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪」的行為。（圖取自twitter.com/OxUniPress）
goblin mode意在形容「毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪」的行為。（圖取自twitter.com/OxUniPress）

牛津大學出版社接著解釋，這個俚語意指「一種毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為，通常表現出拒絕社會規範或期望」。

這個名詞2009年就已出現在網路上，但直到今年稍早時才在網路爆紅。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制鬆綁，人們了解到他們不想回到昔日生活方式，這個詞的熱門度繼續增長。

牛津大學出版社主管格拉斯沃（Casper Grathwohl）表示：「有鑑於我們剛經歷的這一年，『躺平模式」引起我們所有人的共嗚，我們在此刻感覺有些不知所措。」

格拉斯沃指出：「承認我們並不總是如同自己被鼓勵在Instagram及TikTok動態消息上呈現的理想化、精心塑造的自我，這是一種解脫。」

去年，牛津英語大辭典選出的年度代表字是vax（疫苗），呼應了COVID-19疫苗問世後對於疫苗接種的興趣。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111205

#躺平模式
#牛津詞典
#年度代表字
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