奇岩美照引馬斯克留言 保加利亞邀訪樂被世界看見

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（中央社保加利亞貝洛格拉奇克6日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）一篇即興推文，讓保加利亞人喜出望外，盼望這位全球首富規劃造訪歐洲聯盟最貧窮區域。

法新社報導，身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）和推特（Twitter）老闆的馬斯克無法對網路奇聞無動於衷。最近他在一張烏雲逼近貝洛格拉奇克要塞（Belogradchik Fortress）的照片下留言。這處要塞聳立在保加利亞西北部。

馬斯克推文稱，「這肯定出自艾爾登法環（Elden Ring）」，也就是他最愛的電玩遊戲之一。

保加利亞人看了，趕緊給他機會教育。觀光部長狄米特羅夫（Ilin Dimitrov）回覆他說：「親愛的伊隆（馬斯克的名字），這在保加利亞！我邀請您來看看這個地方。」

數以百計推特用戶競相提出類似邀約，很高興鮮少受到富豪名流垂青的國家能夠獲得關注。

官方很快遞出邀請，還附上一只銀色的來通（rhyton）角杯，象徵保加利亞人引以為傲的色雷斯古文明（Thracian civilisation）。

後來情況益發複雜。距離貝洛格拉奇克約20公里的一家高檔餐廳主廚公開一封據稱來自SpaceX的電子郵件，暗示馬斯克2023年4月將到訪。

整起事件在社群媒體上引發熱潮，網友製作大量馬斯克飲用本地蒸餾酒、身穿保加利亞傳統服飾的迷因。

然而，不是每個人都熱衷追星。一名婦女擔心說：「他會來買走我們的土地。」但這項網路發燒話題，讓大約5年前拍攝要塞照片的德濟斯基（Vladislav Terziiski）很開心。

德濟斯基樂見一切回應、笑話、軼事和民族自豪感的展現，表示「保加利亞的好消息讓人那麼有興趣，十分罕見」。

至於馬斯克本人可不可能大駕光臨？德濟斯基則說：「我很懷疑。但我內心保留一線希望。」（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1111206