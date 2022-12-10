WTO裁定 川普時代課徵鋼鋁關稅違反全球貿易規則

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（中央社日內瓦9日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）今天裁定，美國前總統川普執政時，以保護國家安全為由，對進口鋼鐵和鋁徵收關稅，違反全球貿易規則。這項裁定立即受到美方批評。

路透社報導，這是WTO處理的案件中，最引人注目且可能具爆炸性的案子之一。由3人組成的裁定小組表示，美國的措施不符合WTO規則，建議美國調整以合乎規範。

美國則對裁定小組「有缺陷」的解釋和結論表達強烈反對。

美國可以提出上訴，但由於美國阻止派任WTO上訴機構（Appellate Body）法官，上訴機構無法做出裁決。

中國表示，希望美方尊重小組的裁定，「盡快糾正錯誤行為」。

美國貿易代表署（USTR）在聲明中表示，在中國產能過剩對美國鋼鋁業及國家安全構成威脅時，美國不會「坐視不管」。

美國貿易代表署表示，「我們不打算因為這些爭端就取消依據232條款（Section 232）課徵的關稅」，且裁定小組的報告強調了改革WTO的必要性。

美國鋼鐵業同樣批評WTO小組，鋼鐵製造商協會（Steel Manufacturers Association）支持政府拒絕接受WTO小組做出的結論。

2018年，川普根據1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款，分別對進口鋼鐵和鋁徵收25%和10%的關稅，這項法律允許美國總統在認定國家安全遭受威脅時限制進口。美國的自由貿易夥伴加拿大和墨西哥後來獲得豁免。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111210