美英解決鋼鋁關稅爭端 聯手聚焦中國貿易不公行為

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美國商務部長雷蒙多（前左2）22日表示，美國已與英國達成協議，終止前總統川普對英國加徵的鋼鋁進口關稅。（圖取自twitter.com/annietrev）

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（中央社華盛頓/巴爾的摩22日綜合外電報導）美國今天宣布與英國達成協議，終止前總統川普對英國加徵的鋼鋁進口關稅。英美也矢言將聚焦「中國不公平的貿易行為」。

綜合法新社和路透社報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）聲明指出：「批准讓英國免稅鋼鋁進口，我們進一步縮減美國對這些產品的供需差距。」

「且去除英國報復性關稅，我們重新打開了英國市場，出口令人喜愛的美國產品。」

英美達成這項協議，是拜登總統解決與美國盟友間貿易爭端一連串動作的最新一起，其中一些貿易爭端是長期性，其他則是自川普執政時期開啟的。

英國首相強生（Boris Johnson）對與「我們的美國友人」達成這項協議，深表歡迎。

他在推特發文指出：「這是一項極好的消息，對我們的鋼鋁產業將帶來相當受歡迎的助益。」

華盛頓和倫敦1月宣布就解決爭端展開協商。川普2018年執政期間，為了保護美國產業，開始對英國和其他國家進口鋼鐵加徵25%關稅、鋁加徵10%關稅。

美國企業多年以來一直難以與中國的傾銷競爭，但川普以國安疑慮為由對親近的貿易夥伴加徵關稅，導致美國與重要盟友關係變壞。

拜登政府去年10月與歐洲聯盟（EU）達成協議撤銷關稅措施，接著在今年2月初期也同樣對日本如此做。

美英今天終結長達4年美國對進口鋼鋁加徵關稅爭端，矢言聯合抗衡中國，在這項協議中，英國也撤銷對美國出口的摩托車、威士忌和其他產品的報復性關稅。

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在一項聯合聲明中，雷蒙多和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）指出，這項協議將保護兩國鋼鋁企業和員工，讓英美聚焦在「中國不公平的貿易行為」。

此外，美國商務部指出，這項協議也規定隸屬中國實體的英國鋼鐵公司，必須對其財務紀錄進行審計，以評估來自中國政府的影響性，這些評估結果將與美國分享。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110323