挺波索納洛原民領袖被捕 支持者闖警察總署抗議

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（中央社巴西利亞12日綜合外電報導）巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者今天試圖闖入首都巴西利亞的聯邦警署總部，抗議一名支持波索納洛的原住民領袖被捕。

路透社報導，過去數月以來，波索納洛一直毫無根據地暗示國內電子投票系統作票容易，也不承認自己在總統大選中敗給勁敵魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），但他並未阻止政權轉移。

然而，許多波索納洛的支持者拒絕接受敗選事實，在全國各地的軍事基地外紮營，敦促武裝部隊推翻大選結果。原住民領袖沙萬特（Jose Acacio Serere Xavante）是參與這類抗議行動的人士之一。

電視畫面及巴西警方向路透社分享的影片，可見被燒毀的汽車、一輛遭人縱火的巴士，還能聽到爆炸聲和類似發射橡皮子彈的聲音。

畫面中，波索納洛支持者身穿具象徵性的黃色足球國家隊球衣往前衝，手持棍棒並丟擲瓦礫。

正針對波索納洛及其盟友展開調查的巴西高等選舉法院（TSE）院長莫萊斯（Alexandre de Moraes），今天下令臨時逮捕沙萬特10天，因為「有證據證明他從事威脅、迫害和暴力廢除法律民主狀態的罪行」。

就在同一天，巴西高等選舉法院確認波索納洛的左派競選對手魯拉在10月30日的總統決選中勝出，將出任巴西總統。

巴西將上任的司法部長迪諾（Flavio Dino）在他的推特（Twitter）帳號中表示：「掠奪、企圖入侵巴西利亞警察總署的行為令人無法接受，聯邦警察必須遵守法庭命令。自認受到傷害的人須提出適當做法，切勿訴諸政治暴力。」

巴西警方及首都憲兵隊沒有立即回應記者的置評請求。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111213