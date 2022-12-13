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秘魯新總統提前大選無濟於事 示威延燒再增5死

2022/12/13 13:24
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（中央社利馬12日綜合外電報導）秘魯抗議前總統遭罷黜的示威活動方興未艾，繼任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）設法平息似乎無濟於事，今天又多了5人在暴動中喪命。

法新社報導，左派總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）被控政變未遂，上週遭彈劾逮捕後，示威一發不可收拾，至今已有7人在示威時死亡，其中3人為青少年。

博魯阿爾特嘗試平息紛爭，昨天宣布提前2年大選，並宣布數個衝突地區進入緊急狀態，但這似乎無濟於事，示威者繼續要求博魯阿爾特下台，在多座城市以樹木、石頭和燃燒的輪胎封阻道路。

約2000名示威者今天在秘魯第2大城阿雷基帕（Arequipa）破壞跑道照明，焚燒檢查哨，機場被迫關閉數小時，直到警方以催淚瓦斯驅離示威者才重新開放。

除了這些衝突造成1人死亡，另有4人在博魯阿爾特家鄉阿普里馬克地區（Apurimac）鎮暴警察鎮壓時喪命，另2人則是昨天試圖闖入機場時與安全部隊發生衝突而死。

示威者今天也在阿普里馬克地區焚燒檢察官辦公室和警察局，並在阿雷基帕（Arequipa）占領乳品公司Gloria旗下的大型廠房。

聯合國人權辦公室發言人烏達多（Marta Hurtado）警告，「局勢可能進一步升高」，呼籲「各方自制」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111213

#博魯阿爾特家鄉
#秘魯
#烏達多
秘魯
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