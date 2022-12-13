洛克比空難34週年 犯嫌引渡美受審有望逃過死罪

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1988年一架泛美航空班機在英國蘇格蘭洛克比上空爆炸，造成270人罹難。被控當初製造炸彈的前利比亞特工馬樹德12日在美國出庭受審。（VA Sheriff's Office/Handout via 路透社）

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）1988年一架泛美航空班機在英國蘇格蘭洛克比上空爆炸，造成270人罹難。被控當初製造炸彈的前利比亞特工今天在美國出庭受審，美國檢方表示不會對他求處死刑。

法新社報導，被告馬樹德（Abu Agila Masud）當年在利比亞強人格達費政權從事反情報作戰，在洛克比（Lockerbie）空難裡被控3項相關罪名。格達費（Moamer Kadhafi）於1973到2011年間統治利比亞。

美國聯邦檢察官今天在庭上表示無意向法院對馬樹德求處死刑，但若他「破壞飛機導致傷亡」及其他2項罪名成立，仍可能獲判無期徒刑。

在華盛頓的聯邦地方法院開庭時，法官當庭向已71歲的馬樹德宣讀他被控罪名與權益，然後裁定他還押，在12月27日的羈押庭開庭前不得保釋。

法庭為滿是白鬍的馬樹德指派一名阿拉伯翻譯，這是他被引渡美國受審後首度出庭。

蘇格蘭檢方11日宣布，已將突尼西亞出生的馬樹德交給美國，但並未公布引渡至美國的相關細節。

1988年12月泛美航空103號波音747班機飛抵蘇格蘭洛克比上空爆炸，機上259人包含190名美國人全數喪生，另還殃及地面11人共造成270人死於這場空難，罹難者分別來自21個國家地區，以美國人最多，英國也有43名罹難者。

英國廣播公司（BBC）報導，馬樹德是洛克比空難裡首位在美國土地遭起訴的被告。這起空難仍是目前英國境內發生最慘重的恐攻事件。

外界仍不清楚馬樹德是如何被交到美方手上；上月底有報導稱他在利比亞首都的黎波里遭武裝民兵綁架。

在2001年時，由美方與蘇格蘭當局共同認定的空難另一共犯梅格拉希（Abdelbaset al-Megrahi）在蘇格蘭的法庭定罪，蘇格蘭當局2009年將他釋放，3年後梅格拉希在利比亞過世，到目前梅格拉希仍是本案唯一遭定罪者。（譯者：陳亦偉）1111213