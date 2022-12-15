路透：美擬將若干中國實體自未經核實清單中移除

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國官員今天告訴路透社，拜登政府計劃將若干中國實體自「未經核實清單」（Unverified List）中移除，以加強和北京的合作。

這名知情人士說，美國計劃不久後將若干中國實體從清單上剔除，是因為中國政府准許美國實地考察的意願升高。

美國商務部婉拒置評。

路透社無法確定將被移除的實體數量或名稱。

這項決定意味著，美中這兩個世界最大經濟體陷入激烈的貿易和科技戰之際，仍會重新展開某種程度的合作。

這項決定雖代表美國出口商對這些中國實體出貨前，將不再需要進行額外的盡職調查（due diligence），但或許並不預示兩國關係會更廣泛的融冰。

根據另一名知情人士說法，拜登政府同時預料最快本週將把中國記憶晶片製造商長江存儲（YMTC）納入更嚴苛的出口管制黑名單，以阻止它們購買某些美國零組件。

長江存儲未立即回應置評要求。

當美國無法完成實地查核、評斷是否可充分信任這些企業取得美國出口的敏感技術時，就會將這些企業列入「未經核實清單」。而美國檢查中企，需要取得中國商務部批准。

根據今年10月宣布的規定，若一國政府阻止美國官員針對「未經核實清單」上的企業進行實地查核，華府當局60天後可以將這些企業列入實體清單，代表著將面臨更為嚴苛的處罰。

長江存儲與其他數十家中國實體10月間被列入未經核實清單，引發外界廣泛臆測這家企業即將被納入實體清單中。被納入實體清單的企業，除非能獲得商務部特別出口執照，否則將被禁止採購美國供應商提供的技術。

知情人士表示，長江存儲和若干企業11月底已接受實地查核，如今預料被列入實體清單，背後恐怕有其他因素。

長江存儲已經因為涉嫌未經授權逕自供應晶片給實體清單列名的華為，而遭美國商務部調查。

美國民主、共和兩黨的國會議員數月來一直施壓拜登政府，將長江存儲納入實體清單。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1111215