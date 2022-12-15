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厄瓜多與中國自由貿易協定 即將拍板定案

2022/12/15 12:42
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（中央社厄瓜多瓜亞基爾14日綜合外電報導）厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）今天表示，厄瓜多與中國的自由貿易協定即將拍板定案，該協議將增加出口，並促進這個南美洲國家製造業的就業。

路透社報導，拉梭在瓜亞基爾（Guayaquil）舉行的中國和拉丁美洲商業會議上說：「在不到10個月的時間內進行了高效率的談判，我可以證實，協議實際上已經達成。」

厄瓜多2月開始與中國談判，目標是在今年底前達成協議。這項協議將確保厄瓜多對中國的出口額增加10億美元。

拉梭說：「我們產業的利益被納入考量，保障了製造業領域的就業。」

過去10年來，中國已成為厄瓜多的主要金融夥伴。厄瓜多與中國企業簽訂的長期石油銷售合約與數百萬美元貸款有關，中國也對厄瓜多水力發電廠大壩和礦場投資數百萬美元。

今年1月至9月期間，厄瓜多對中國的非石油出口總額為44.5億美元，拉梭預期截至2022年底，將比2021年成長51%。

去年5月上任的拉梭表示，更多的貿易和外國投資是刺激厄瓜多經濟的關鍵。厄瓜多經濟受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的打擊。

除了與韓國和多明尼加共和國達成協議外，厄瓜多還計劃今年與墨西哥簽署貿易協議，以確保能加入太平洋聯盟（Pacific Alliance）。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1111215

#拉梭
#厄瓜多
#中國
拉梭
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