美中較勁 拜登宣布全面投資非洲

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）中國在非洲的投資與貿易方面取得進展之際，美國今天承諾投資非洲超過150億美元發展雙邊貿易與投資，總統拜登呼籲與非洲在良好治理基礎上建立長期夥伴關係。

綜合法新社和路透社報導，49位非洲領導人齊聚華盛頓參加峰會，拜登演講時避免提及中國，但明確表示美國將採取不同的做法。拜登還說：「美國『全力投入』非洲的未來。」

中國與非洲的貿易額大約是美國的4倍，北京當局透過提供比西方放款機構更低的貸款利率，已成為重要的債權人，不過通常貸款條款和抵押品要求都不透明。

這是前總統歐巴馬2014年邀請非洲領導人以來，美國首次舉行此類會議。拜登表示，美國尋求「夥伴關係，不是為了創造政治義務、鼓勵依賴性，而是為了促進共同的成功和機會」。

拜登說：「當非洲成功，美國就會成功。坦白來說，整個世界也會成功。」

拜登政府昨天與非洲國家領袖展開為期3天的峰會，白宮在會前承諾為糧食安全、氣候變遷、貿易夥伴關係和其他議題，未來3年內向非洲提供超過550億美元的援助。預計拜登明天還將在峰會支持非洲聯盟（African Union）加入20國集團（G20），並且推動非洲國家成為聯合國安理會常任理事國。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1111215