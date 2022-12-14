美非峰會時隔8年再度召開 警告中俄破壞穩定

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美非峰會今天登場，華府隆重迎接非洲各國領袖，承諾提供價值數百億美元援助，同時也不忘警告非洲各國，中國和俄羅斯正日益侵害非洲、破壞當地穩定。

法新社報導，非洲49國領袖飛抵冷颼颼的華府出席8年來的首場美非峰會，美國總統拜登盼透過個人外交手腕來贏回美國在非洲的影響力。

3天峰會一開始，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在與幾位非洲總統舉行的小組會議中警告，美國競爭對手採取著不同的做法。以中國來說，他說，北京當局正利用自身經濟影響力，逐日拓展它在非洲的足跡。

奧斯汀說：「讓人不安的地方在於，他們對自身所做所為並非向來透明坦率，這會產生問題，就算局勢還沒失穩，總有一天也會如此。」

而以俄羅斯來說，他補充表示，莫斯科當局「持續販售廉價武器」並「在非洲大陸各地部署傭兵」，而「這同樣會造成不穩定」。

然而，拜登政府大多選擇不明講中俄的作為，認定這無法扭轉中國的大規模基礎建設支出。

峰會首日同時有美國國家航空暨太空總署（NASA）的參與，並看到奈及利亞以及盧安達成為最早簽署阿提米絲（Artemis）協議的非洲國家。

由美國主導的阿提米絲協議已包括了歐洲盟國、日本以及多個拉美強權。當前不僅中國正在快速擴張其月球計畫，美俄關係緊繃也威脅著後冷戰時期美俄的太空合作關係。

峰會期間，拜登將概述美國支持非洲聯盟（African Union）在20國集團（G20）取得正式席位；幾個月前，他同樣發聲支持非洲在聯合國安理會獲得常任理事國席次。

中國每3年與非洲舉行一次峰會，但與中國不同之處在於，美國計劃推升民主價值。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，總統拜登將會見2023年將面臨大選的諸位非洲領袖。他說：「美國將盡其所能，支持這些國家舉行自由、公平並具有公信力的選舉。」

美國前總統歐巴馬於2014年召開劃時代的首屆美非峰會，接下來的川普總統則從不掩飾他對非洲不感興趣，使得拜登這次的峰會是時隔8年來的首場美非峰會。

而這8年期間，中國對非洲的投資已逐步超越美國。對於華府發出有關北京數百億美元基礎建設投資恐成債務陷阱的警告，非洲各國大多並未理會。

對此，峰會登場前，中國駐美國大使秦剛表示，北京當局是「真誠」發展對非洲關係，並說中國對非洲的投資或融資為非洲人民帶來的並不是「陷阱」，而是「福祉」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1111214