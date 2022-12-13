美非領袖峰會前夕 白宮承諾未來3年援非1.7兆元

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國白宮今天在「美非領袖峰會」（U.S.-Africa Leaders Summit）召開前夕承諾，未來3年內將向非洲提供高達550億美元的經濟、衛生和安全援助。

法新社報導，美國總統拜登正式接待50位非洲國家元首的前1天，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國希望幫助非洲國家實現自身目標。

蘇利文告訴記者：「（白宮）將與國會密切合作，在3年內針對廣泛領域向非洲提供550億美元（約新台幣1兆7000萬元），以應對這個時代的核心挑戰。」

蘇利文預告，將在未來3天的雙邊、多邊會談以及白宮招待晚宴上透露援助相關細節。

他強調，本屆美非峰會的首要主題是非洲聯盟（African Union）本身的「2063願景」（Agenda 2063），也就是非洲大陸社會經濟永續發展計畫。

他指出，拜登總統「親自主持的首階段實質會議主題就在2063願景」。

「這並非美國文件，也不是美國願景，這是非洲聯盟的文件…因此，我們本次峰會的工作就是放大非洲的聲音，並處理非洲的優先要務。」

美國主要競爭對手中國和俄羅斯不斷爭奪在非洲的影響力和機會之際，華府正努力避免其過去在該區域強大的地位受到侵蝕。

然而，蘇利文堅稱此次峰會與其他國家無涉，「這場峰會並非意在比較或競爭，重點是我們可以提供什麼。這將是針對美國與非洲夥伴關係的正面提議」。

他說，美國將告訴來訪的非洲領導人，華府支持將1個非洲國家納入聯合國安理會常任理事國，並邀請非洲聯盟正式加入20國集團（G20）。

此外，拜登也將任命美國資深外交官卡森（Johnnie Carson）全職負責與非洲國家合作，以實現峰會目標。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111213