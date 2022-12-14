更多編輯台推薦新聞：
人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說
兩岸

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬
運動

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭手機號碼遭推特阻擋 無法登入或註冊新帳號
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

拜登將與非洲49國代表會談 中國議題成隱形焦點

2022/12/14 19:40（12/14 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登（圖）14日在華府與非洲領袖展開會談。（路透社）
美國總統拜登（圖）14日在華府與非洲領袖展開會談。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統拜登今天在華府與非洲領袖展開會談，預計談到對非洲地區民主和經濟發展的支持以及新的財政承諾，同時將暗示相較於中國，美國是非洲更好的合作夥伴。

路透社報導，來自非洲49國以及非洲聯盟（African Union）的代表團當中，共有45位非洲國家領袖，他們自昨天起參加為期3天的美非領袖峰會，這是2014年以來首次舉辦這類峰會。華府也將在會中宣揚對糧食安全和因應氣候變遷的支持。

美國希望藉此再次推動強化與非洲各國關係。受到中國在安全方面的野心以及貿易、投資、放貸等動作影響，美國在非洲的利益備受挑戰；相較之下，過去20多年來，北京當局每3年就和非洲舉行一次高級別會議。

儘管中美競爭態勢明顯，但美國官員仍不願將此次峰會定位成爭奪影響力之戰。基於部分非洲領袖要求美國發揮更多領導力量，華府當局淡化了對北京當局在放貸及基礎建設計畫的批評。

此外，拜登預計將宣布支持非洲聯盟加入由全球最大經濟體組成的20國集團（G20），成為長期成員。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨天向非洲代表指出，她希望改善美國對非洲大陸的貿易優惠計畫；美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，華府當局「將資源擺到檯面上」，並允諾未來3年內向非洲提供550億美元的經濟、衛生和安全援助。

西方國家指責中國讓非洲國家陷入債務泥沼，北京駐華盛頓大使秦剛在峰會前否認這種看法，他引用一份報告指出，非洲國家欠西方機構的債務是欠中國的3倍，並稱中國建造的醫院、高速公路、機場和體育場館在非洲「無所不在」。

美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）本週表示，美國企業為非洲帶來了先進的技術和標準，「而不是引進我們自己的數萬名工人」，幾乎不加掩飾地批評中國企業長期以來惹怒非洲人的做法。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111214

#非洲
#美國
#拜登
延伸閱讀
戴琪：盼檢討非洲成長暨機會法 促進對非投資美非峰會時隔8年再度召開 警告中俄破壞穩定美非領袖峰會前夕 白宮承諾未來3年援非1.7兆元中俄勢力擴大 睽違8年拜登舉辦峰會拉攏非洲夥伴
拜登
拜登簽署成法 同性婚姻受美聯邦法律保障中國在WTO起訴美國 指濫用半導體出口管制
戴琪
21世紀貿易倡議談判 鄧振中：盼年底能簽階段性協定與戴琪會談21世紀貿易倡議 鄧振中：該談的事都有談
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登簽署成法 同性婚姻受美聯邦法律保障