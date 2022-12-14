拜登將與非洲49國代表會談 中國議題成隱形焦點

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統拜登今天在華府與非洲領袖展開會談，預計談到對非洲地區民主和經濟發展的支持以及新的財政承諾，同時將暗示相較於中國，美國是非洲更好的合作夥伴。

路透社報導，來自非洲49國以及非洲聯盟（African Union）的代表團當中，共有45位非洲國家領袖，他們自昨天起參加為期3天的美非領袖峰會，這是2014年以來首次舉辦這類峰會。華府也將在會中宣揚對糧食安全和因應氣候變遷的支持。

美國希望藉此再次推動強化與非洲各國關係。受到中國在安全方面的野心以及貿易、投資、放貸等動作影響，美國在非洲的利益備受挑戰；相較之下，過去20多年來，北京當局每3年就和非洲舉行一次高級別會議。

儘管中美競爭態勢明顯，但美國官員仍不願將此次峰會定位成爭奪影響力之戰。基於部分非洲領袖要求美國發揮更多領導力量，華府當局淡化了對北京當局在放貸及基礎建設計畫的批評。

此外，拜登預計將宣布支持非洲聯盟加入由全球最大經濟體組成的20國集團（G20），成為長期成員。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨天向非洲代表指出，她希望改善美國對非洲大陸的貿易優惠計畫；美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，華府當局「將資源擺到檯面上」，並允諾未來3年內向非洲提供550億美元的經濟、衛生和安全援助。

西方國家指責中國讓非洲國家陷入債務泥沼，北京駐華盛頓大使秦剛在峰會前否認這種看法，他引用一份報告指出，非洲國家欠西方機構的債務是欠中國的3倍，並稱中國建造的醫院、高速公路、機場和體育場館在非洲「無所不在」。

美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）本週表示，美國企業為非洲帶來了先進的技術和標準，「而不是引進我們自己的數萬名工人」，幾乎不加掩飾地批評中國企業長期以來惹怒非洲人的做法。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111214