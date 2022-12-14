更多編輯台推薦新聞：
NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬
運動

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

戴琪：盼檢討非洲成長暨機會法 促進對非投資

2022/12/14 13:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天表示，美國貿易計畫22年來給予近40個非洲國家免稅准入，但已不足以促進其發展，現在重點應放在改善投資上面。

路透社報導，第2屆美非高峰會正在華盛頓召開，戴琪與非洲國家貿易官員會談後表示，需要改進「非洲成長暨機會法」（African Growth and Opportunity Act, AGOA），以促進更公平、可持續的成長。

戴琪在美國進出口銀行（U.S. Export-Import Bank）會議上表示，非洲國家部長們告訴她，除了市場准入，他們還需要更多投資。

戴琪說，部長們告訴她：「我們希望你們和我們合作以營造…有利增強投資者信心的經濟環境。」

戴琪稍早告訴部長們，她想對「非洲成長暨機會法」進行「可信的評估」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2000年首次頒布的「非洲成長暨機會法」20多年來一直是美非貿易基石，目的在促進非洲成長、發展和治理改革，也要求採取消除美國貿易和投資壁壘等措施。法案效期至2025年9月30日為止。

戴琪表示，她「有意討論現今能改善非洲成長暨機會法的方法，包括如何提高利用率，特別是在較小和較不發達的國家，以及確保這項計畫的好處能完全觸及社會各個階層」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111214

#戴琪
#非洲成長暨機會法
# AGOA
戴琪
21世紀貿易倡議談判 鄧振中：盼年底能簽階段性協定 與戴琪會談21世紀貿易倡議 鄧振中：該談的事都有談
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族