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摩洛哥等非洲領袖心繫世界盃 拜登貼心當省話一哥

2022/12/15 08:14
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統拜登今天對非洲領袖發表精簡演說，以便與摩洛哥總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）一同觀看摩洛哥隊與法國隊在2022卡達世界盃足球賽的歷史性4強戰。

法新社報導，拜登並非以準時或講話扼要著稱，但在華府對近50位非洲國家元首發表演說時，敏銳地意識到卡達世足賽程。

他說：「我知道你們心中在說，拜登，話說得簡短點，4強賽就要開始了。」他還說：「我懂。」引起全場哄堂大笑與掌聲。

他打趣說，他有看到身為足球迷的氣候特使凱瑞（John Kerry）點頭表示同意。

拜登說話算話，在比賽開踢後不久就結束演說。根據白宮說法，他隨後與阿克哈努什和其他多位在華盛頓會議中心出席美非峰會的領袖一起觀看比賽。

拜登演說時讚揚摩洛哥成為第一個在世界盃闖進4強的非洲國家球隊。美國隊本屆世足賽挺進16強賽後被荷蘭淘汰。

摩洛哥今天以0比2敗給衛冕軍法國，未能再創紀錄闖進世足冠軍戰。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111215

#拜登
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