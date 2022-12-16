美F-35又出事 垂直降落時失控飛行員彈射逃生

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（中央社德州沃斯堡15日綜合外電報導）美國一架F-35B匿蹤戰機今天在德州沃斯堡的基地進行垂直降落，飛機接觸到地面時突然失控，飛行員在飛機於地面打轉之際彈射逃生。

美聯社報導，可短場起飛/垂直降落的F-35B是F-35家族供陸戰隊使用版本。網路上一段畫面顯示，失事這架F-35正在德州沃斯堡（Fort Worth）「海空聯合預備基地」（Naval Air Station Joint Reserve Base）進行垂直降落，起落架觸地後飛機突然機鼻朝地、尾部朝上失控，隨即在地面打轉。

五角大廈表示，失事飛機當時是由一名非軍方的公家機關飛行員駕駛，因為製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）還沒交機給美國軍方。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，飛行員平安從機上彈射逃出，但身體狀況與有無傷勢還不明。

地方政府人員與警方在事發後趕赴周邊，勸走越來越多跑來圍觀可能阻礙交通的民眾。

美國海軍的發言人則要媒體向洛馬公司詢問相關問題；洛馬公司人員在一篇聲明裡指出，飛行員平安無性命之虞。

聲明還說「安全是我們的首要任務，會遵循適當程序啟動調查」。

駐日本沖繩的美軍嘉手納基地12月1日也發生一架F-35B戰機的機鼻與滑行道路面碰觸意外。當時美軍陸戰隊表示，這架F-35B疑因電力系統故障，採預防性著陸，基地方面派出車輛拖行戰機時，過程中因戰機前輪故障造成機鼻觸地，無人受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）此前報導今年1月24日美國海軍艦載版F-35C戰機在南海演習時降落失敗墜毀於航艦飛行甲板，7名美軍官兵受傷，飛行員彈射逃生獲救，是F-35C首次發生事故。

今年1月初南韓一架F-35A的起落架因電子故障在基地降落時以機腹迫降；去年11月英軍伊麗莎白女王號航艦搭載的一架F-35B執行任務時從甲板墜入地中海，飛行員彈射獲救。

洛馬研發的F-35共有3種型號，包括為空軍設計、僅可在一般跑道起降的F-35A、為陸戰隊設計讀短場/垂直起降F-35B，以及為海軍設計可在航艦甲板起降的F-35C。

此外，隸屬密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）的1架B-2匿蹤轟炸機10日疑似在飛行中遭遇狀況，緊急迫降後受損。（譯者：陳亦偉）1111216